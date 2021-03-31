В Болгарии выявили 7 000-летнюю гончарную плиту с, вероятно, доалфавитным письмом или протописьменной резьбой. Находка может принадлежать к эпохе неолита или халколита.

На нее удалось наткнуться во время раскопок крупного поселения вблизи города Панагюриште в южной части центральной Болгарии.

Интересно Древний библейский свиток и скелет ребенка: в Израиле обнаружили уникальные артефакты – фото

Вероятнее всего, что находка могла быть примером протописьма, то есть была очень ранней формой передачи данных письменными средствами. Однако это еще должны доказать ученые.



Уникальная находка из Болгарии / Фото Archaeology in Bulgaria

Стоит заметить, что такие послания созданы древними людьми, которые еще не знали алфавита. Поэтому расшифровать их теперь практически невозможно.

Другие артефакты в Болгарии

Многие похожие доисторические объекты, созданные 7 – 8 тысяч лет назад, имели эллиптическую форму. Все они найдены по обе стороны Балканских гор.