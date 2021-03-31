В Болгарии нашли запись на неизвестном науке языке, которому 7 тысяч лет: фото
В Болгарии выявили 7 000-летнюю гончарную плиту с, вероятно, доалфавитным письмом или протописьменной резьбой. Находка может принадлежать к эпохе неолита или халколита.
Источник:Archaeology in Bulgaria
На нее удалось наткнуться во время раскопок крупного поселения вблизи города Панагюриште в южной части центральной Болгарии.
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Вероятнее всего, что находка могла быть примером протописьма, то есть была очень ранней формой передачи данных письменными средствами. Однако это еще должны доказать ученые.
Уникальная находка из Болгарии / Фото Archaeology in Bulgaria
Стоит заметить, что такие послания созданы древними людьми, которые еще не знали алфавита. Поэтому расшифровать их теперь практически невозможно.
Другие артефакты в Болгарии
Многие похожие доисторические объекты, созданные 7 – 8 тысяч лет назад, имели эллиптическую форму. Все они найдены по обе стороны Балканских гор.
- Среди таких – керамическая плита с письменными знаками небольшого размера, датированная 6 тысячелетием до нашей эры. Ее нашли в 2017 году вблизи Новой Загоры на юге Болгарии.
- Еще один артефакт – керамический 7 000-летний фрагмент с доалфавитным письмом. Его обнаружили в 2016 году в доисторическом поселении в городе Рибен на севере.
- Одна из самых известных находок с доалфавитным письмом – так называемые Градешницкие таблички, обнаруженные в 1969 году на северо-западе страны.
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