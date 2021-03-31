У Болгарії виявили 7 000-річну гончарну плиту з, ймовірно, доалфавітним письмом або протописемним різьбленням. Знахідка може належати до епохи неоліту або халколіту.

На неї вдалося натрапити під час розкопок великого поселення поблизу міста Панагюріште у південній частині центральної Болгарії.

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Найімовірніше, що знахідка могла бути прикладом протописьма, тобто була дуже ранньою формою передачі даних письмовими засобами. Проте це ще повинні довести науковці.



Унікальна знахідка з Болгарії / Фото Archaeology in Bulgaria

Варто зауважити, що такі послання створені стародавніми людьми, які ще не знали алфавіту. Тому розшифрувати їх тепер практично неможливо.

Інші артефакти у Болгарії

Багато схожих доісторичних об'єктів, створених 7 – 8 тисяч років тому, мали еліптичну форму. Усі вони знайдені по обидва боки Балканських гір.