У Болгарії знайшли запис невідомою науці мовою, якому 7 тисяч років: фото
У Болгарії виявили 7 000-річну гончарну плиту з, ймовірно, доалфавітним письмом або протописемним різьбленням. Знахідка може належати до епохи неоліту або халколіту.
Джерело:Archaeology in Bulgaria
На неї вдалося натрапити під час розкопок великого поселення поблизу міста Панагюріште у південній частині центральної Болгарії.
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Найімовірніше, що знахідка могла бути прикладом протописьма, тобто була дуже ранньою формою передачі даних письмовими засобами. Проте це ще повинні довести науковці.
Унікальна знахідка з Болгарії / Фото Archaeology in Bulgaria
Варто зауважити, що такі послання створені стародавніми людьми, які ще не знали алфавіту. Тому розшифрувати їх тепер практично неможливо.
Інші артефакти у Болгарії
Багато схожих доісторичних об'єктів, створених 7 – 8 тисяч років тому, мали еліптичну форму. Усі вони знайдені по обидва боки Балканських гір.
- Серед таких – керамічна плита з письмовими знаками невеликого розміру, датована 6 тисячоліттям до нашої ери. Її знайшли у 2017 році поблизу Нової Загори на півдні Болгарії.
- Ще один артефакт – керамічний 7 000-річний фрагмент з передалфавітним письмом. Його виявили у 2016 році в доісторичному поселенні у місті Рибен на півночі.
- Однією із найвідоміших знахідок є з передалфавітним письмом є так звані Градешницькі таблички, виявлені у 1969 році на північному заході країни.
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