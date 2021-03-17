Давній біблійний сувій та скелет дитини: в Ізраїлі виявили унікальні артефакти – фото
В Ізраїлі археологи в Юдейській пустелі в печері знайшли сувої з біблійними текстами, яким близько 2 тисячі років. Також їм вдалося виявити й інші артефакти.
Джерело:BBC
Вчені знайшли десятки шматочків пергаменту з грецькими написами та словом "Бог" на івриті. Вони припускають, що знахідка могла належати єврейським повстанцям, які в ІІ столітті сховались у пустелі після невдалого заколоту проти Римської імперії.
Читайте також Зберігся відмінно: у Данії знайшли унікальний меч бронзової доби – фото
Чому знахідка унікальна
Варто зауважити, що це перший сувій, який вдалося знайти археологам впродовж останніх 60 років. Його залишки містять вірші з книг пророків Захарія та Наума, які належать до "Книги дванадцяти малих пророків".
Директор Ізраїльського управління старожитностями Ізраель Хассон заявив, що знахідка є надзвичайно цінною для усього людства.
Що ще знайшли археологи
Під час операції зі збереження печер від розграбування і плюндрування вченим також вдалося виявити:
- великий неушкоджений кошик, якому може бути понад 10,5 тисяч років;
- рідкісні монети періоду єврейського повстання проти Риму;
- муміфікований скелет дитини, якому близько 6 тисяч років.
Знайдені монети / Фото Israel Antiquities Authority
Муміфікований скелет дитини / Фото Israel Antiquities Authority
До теми Залишки прадавнього носорога виявили на Одещині: фото
Варто зауважити, що печери, у яких археологи виявили знахідки, розташовані на глибині 80 метрів під скелею, тому дістатися туди можна лише спустившись на мотузці.
Скеля з печерами розташована на західному узбережжі Мертвого моря.
Поділитися новиною