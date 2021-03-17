Древний библейский свиток и скелет ребенка: в Израиле обнаружили уникальные артефакты – фото
В Израиле археологи в Иудейской пустыне в пещере нашли свитки с библейскими текстами, которым около 2000 лет. Также им удалось обнаружить и другие артефакты.
Источник:BBC
Ученые нашли десятки кусочков пергамента с греческими надписями и словом "Бог" на иврите. Они предполагают, что находка могла принадлежать еврейским повстанцам, во II веке укрылись в пустыне после неудачного мятежа против Римской империи.
Читайте также Сохранился отлично: в Дании нашли уникальный меч бронзового века – фото
Почему находка уникальная
Стоит заметить, что это первый свиток, который удалось найти археологам в течение последних 60 лет. Его остатки содержат стихи из книг пророков Захарии и Наума, которые относятся к "Книге двенадцати малых пророков".
Директор Израильского управления древностями Израэль Хассон заявил, что находка является чрезвычайно ценной для всего человечества.
Что еще нашли археологи
Во время операции по сохранению пещер от разграбления и осквернения ученым также удалось обнаружить:
- большую невредимую корзину, которой может быть более 10 500 лет
- редкие монеты периода еврейского восстания против Рима;
- мумифицированный скелет ребенка, которому около 6 000 лет.
Найденные монеты / Фото Israel Antiquities Authority
Мумифицированный скелет ребенка / Фото Israel Antiquities Authority
К теме Останки древнего носорога обнаружили в Одесской области: фото
Стоит заметить, что пещеры, в которых археологи обнаружили находки, расположены на глубине 80 метров под скалой, поэтому добраться туда можно только спустившись на веревке.
Скала с пещерами расположена на западном побережье Мертвого моря.
Поделиться новостью