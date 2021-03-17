В Израиле археологи в Иудейской пустыне в пещере нашли свитки с библейскими текстами, которым около 2000 лет. Также им удалось обнаружить и другие артефакты.

Ученые нашли десятки кусочков пергамента с греческими надписями и словом "Бог" на иврите. Они предполагают, что находка могла принадлежать еврейским повстанцам, во II веке укрылись в пустыне после неудачного мятежа против Римской империи.

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Почему находка уникальная

Стоит заметить, что это первый свиток, который удалось найти археологам в течение последних 60 лет. Его остатки содержат стихи из книг пророков Захарии и Наума, которые относятся к "Книге двенадцати малых пророков".

Справка. "Книга двенадцати малых пророков" – библейская книга пророчеств. "Малыми" пророков называют из-за объема по сравнению с книгами 4 "больших" пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила.

Директор Израильского управления древностями Израэль Хассон заявил, что находка является чрезвычайно ценной для всего человечества.

Что еще нашли археологи

Во время операции по сохранению пещер от разграбления и осквернения ученым также удалось обнаружить:

большую невредимую корзину, которой может быть более 10 500 лет

редкие монеты периода еврейского восстания против Рима;

мумифицированный скелет ребенка, которому около 6 000 лет.



Найденные монеты / Фото Israel Antiquities Authority



Мумифицированный скелет ребенка / Фото Israel Antiquities Authority

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Стоит заметить, что пещеры, в которых археологи обнаружили находки, расположены на глубине 80 метров под скалой, поэтому добраться туда можно только спустившись на веревке.

Скала с пещерами расположена на западном побережье Мертвого моря.