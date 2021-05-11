Президент Болгарии Румен Радев принял решение распустить действующий парламент и назначить временное правительство. Выборы нового состава Национального собрания состоятся 11 июля.

Соответствующие указы глава государства издал 11 мая. Причиной такого шага Радева стала неспособность парламента сформировать правительство.

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Ведь после выборов состав Национального собрания был очень неоднородным, так к консенсусу политики так и не пришли.

Временное правительство возглавил Стефан Янев

Главой временного правительства стал 61-летний Стефан Янев. Опыт работы в кабинете министров у него уже есть: он был вице-премьером и министром обороны также во временном правительстве в 2017 году.

Новый парламент болгары избирали в апреле

Отметим, что новый парламент болгары избирали в апреле. На выборы шел со своей политической силой премьер Бойко Борисов, несмотря на обвинение в коррупции. За правящую партию отдали голоса 25% избирателей. Такого результата, однако, не хватило, чтобы сформировать коалицию.

Обратите внимание! Отставку Бойко Борисова приняли 16 апреля. Он и ранее заявлял, что в четвертый раз правительство не будет возглавлять.