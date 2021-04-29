Министерство иностранных дел Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата. Российских правоохранителей просят помочь в расследовании взрывов на болгарских складах оружия.

По словам министра иностранных дел Катерины Захариевой, ведомство провело глубокий и серьезный разговор с послом России в Софии.

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Болгария высылает российского дипломата

МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата.

А также попросил российские правоохранительные органы помочь в расследовании взрывов на болгарских складах оружия, уничтожении вещественных доказательств в пожаре и отравлении 3 граждан Болгарии, чтобы злоумышленники могли быть установлены и привлечены к ответственности.

Кроме того, внимание уделили некоторым публичным комментариям российских чиновников, которые болгарская сторона сочла совершенно неуместными. Они касаются заявлений России о том, что болгарские службы якобы имеют владельцев. Там отметили, что работают только в интересах болгарских национальных интересов.

Причастность россиян к взрывам на складах Болгарии