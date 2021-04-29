Болгария объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата. Российских правоохранителей просят помочь в расследовании взрывов на болгарских складах оружия.
Источник:NOVA
По словам министра иностранных дел Катерины Захариевой, ведомство провело глубокий и серьезный разговор с послом России в Софии.
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Болгария высылает российского дипломата
МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата.
А также попросил российские правоохранительные органы помочь в расследовании взрывов на болгарских складах оружия, уничтожении вещественных доказательств в пожаре и отравлении 3 граждан Болгарии, чтобы злоумышленники могли быть установлены и привлечены к ответственности.
Кроме того, внимание уделили некоторым публичным комментариям российских чиновников, которые болгарская сторона сочла совершенно неуместными. Они касаются заявлений России о том, что болгарские службы якобы имеют владельцев. Там отметили, что работают только в интересах болгарских национальных интересов.
Причастность россиян к взрывам на складах Болгарии
- Прокуратура Болгарии признала, что имеет основания для предположения связи между попыткой отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева и взрывами на военных складах в Болгарии и Чехии.
- Кроме того, есть данные, которые свидетельствуют о причастности к этим инцидентам российских граждан. Следствие установило, что "6 граждан России проживали на территории Болгарии во время, когда произошли взрывы и попытки отравления 3 граждан Болгарии".
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