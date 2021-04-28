Во взрывах на складах боеприпасов в Болгарии подозревают россиян. Прокуратура уже заявила, что другие взрывы на складах в Чехии – можно связать с отравлением болгарского оружейника Эмилиана Гебрева.

Как говорится в сообщении СМИ, власти Болгарии также проверят связь этих 6 россиян со взрывами на складах в чешском Врбетице.

Важно Гебрев подтвердил поставки оружия в Украину после 2014 года, хотя ранее отрицал это, – СМИ

Взрывы в Болгарии

Болгарское телевидение обратило внимание на общие детали в 4 случаях взрывов. Общее во всех этих случаях заключается в том, что взрывам предшествовали пожары, а уничтоженная продукция принадлежала компании ЭМКО.

Эту продукцию предполагалось отправить на экспорт на Украину и в другие республики бывшего СССР.

Первый произошел 12 ноября 2011 года на складе компании ЭМКО, на котором хранилось вооружение, предназначенное на экспорт в Грузию.

Второй взрыв произошел в 2015 году на складе готовой продукции "Вазовской машиностроительного завода", на котором производится оружие. Часть уничтоженной продукции, по информации Минэкономики Болгарии, также принадлежала компании ЭМКО.

Третий взрыв также произошел в 2015 году: тогда был взорван цех по производству боеприпасов на "Вазовском машиностроительном заводе".

Четвертый взрыв произошел в 2020 году на складе детонаторов и капсул на заводе "Арсенал" в Казанлыке.

Связь между отравлением Гебрева и взрывами во Врбетице

Болгарская прокуратура официально заявила, что видит связь между взрывами на складах во Врбетице в октябре 2014 года и отравлением оружейника и владельца компании ЭМКО Эмилиана Гебрева.

Есть достаточно данных, чтобы сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между отравлением магната-оружейника Эмилиана Гебрева в 2015 году в Софии, взрывами на чешских военных складах в 2014 году и 4 "подобными" случаями на военных заводах и складах в Болгарии между 2011 и 2020 годами,

– сообщила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева.

Она уточнила, что в настоящее время следствие установило, что "6 граждан России проживали на территории Республики Болгария около дат взрывов и попыток отравления трех граждан Болгарии". Впрочем, о выдвижении им подозрений или дополнительных проверок пока речь не идет.

Как взрывы в Чехии связаны с Гебревым из Болгарии