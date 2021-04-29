Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило ще одного російського дипломата персоною нон ґрата. Російських правоохоронців просять допомогти у розслідуванні вибухів на болгарських складах зброї.

За словами міністерки закордонних справ Катерини Захарієвої, відомство провело глибоку і серйозну розмову з послом Росії в Софії.

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Болгарія висилає російського дипломата

МЗС Болгарії оголосило російського дипломата персоною нон ґрата.

А також попросило російські правоохоронні органи допомогти у розслідуванні вибухів на болгарських складах зброї, знищенні речових доказів у пожежі та отруєнні 3 громадян Болгарії, аби щоб зловмисники могли бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

Крім того, увагу приділили деяким публічним коментарям російських чиновників, які болгарська сторона визнала абсолютно недоречними. Вони стосуються заяв Росії про те, що болгарські служби начебто мають власників. Там наголосили, що працюють лише в інтересах наших національних інтересів.

Причетність росіян до вибухів на складах Болгарії