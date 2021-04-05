Правящая партия Болгарии побеждает на парламентских выборах
В Болгарии 4 апреля состоялись выборы в парламент. По результатам экзитполов, победу одерживает правящая партия премьер-министра Бойко Борисова, за которую проголосовали 25% избирателей.
Источник:"Свободна Европа"
На выборах 2017 года политическая сила заручилась чуть большей поддержкой и набрала 33,5% голосов.
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Кто проходит в парламент Болгарии: результаты экзитполов
- По данным компании Alpha Research, партия премьер-министра Бойко Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии" побеждает на выборах, набрав 25% голосов;
- социалистическая партия занимает второе место – 17,6% голосов;
- третьей идет партия "Есть такой народ" шоумена Слави Трифонова – 15,2%.
- в парламент вероятно попадут еще 2 партии – "Болгарское национальное движение" и "Турецкое движение за права и свободы".
К слову, имеющихся голосов правящей партии не будет достаточно для формирования большинства, поэтому политсила будет искать союзников, чтобы сформировать коалицию в парламенте.
Что известно о Борисове и его партии
- 61-летний Борисов был лидером в болгарской политике со времени победы его партии на выборах 2009 года;
- однако его поддержка несколько сократилась из-за обвинений в коррупции и реакции правительства Борисова на эпидемию COVID-19;
- десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы летом 2020 года на протесты против коррупции и возможного использования судебной власти для преследования конкурентов правящей партии.
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