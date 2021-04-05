В Болгарии 4 апреля состоялись выборы в парламент. По результатам экзитполов, победу одерживает правящая партия премьер-министра Бойко Борисова, за которую проголосовали 25% избирателей.

На выборах 2017 года политическая сила заручилась чуть большей поддержкой и набрала 33,5% голосов.

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Кто проходит в парламент Болгарии: результаты экзитполов

По данным компании Alpha Research, партия премьер-министра Бойко Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии" побеждает на выборах, набрав 25% голосов ;

побеждает на выборах, набрав ; социалистическая партия занимает второе место – 17,6% голосов;

третьей идет партия "Есть такой народ" шоумена Слави Трифонова – 15,2%.

в парламент вероятно попадут еще 2 партии – "Болгарское национальное движение" и "Турецкое движение за права и свободы".

К слову, имеющихся голосов правящей партии не будет достаточно для формирования большинства, поэтому политсила будет искать союзников, чтобы сформировать коалицию в парламенте.

Что известно о Борисове и его партии