Правляча партія Болгарії перемагає на парламентських виборах
У Болгарії 4 квітня відбулися вибори до парламенту. За результатами екзитполів, перемогу здобуває правляча партія прем'єр-міністра Бойка Борисова, за яку проголосували 25% виборців.
Джерело:"Свободна Европа"
На виборах 2017 року політична сила заручилася трохи більшою підтримкою і набрала 33,5% голосів.
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Хто проходить до парламенту Болгарії: результати екзитполів
- За даними компанії Alpha Research, партія прем'єр-міністра Бойка Борисова "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" перемагає на виборах, набравши 25% голосів;
- соціалістична партія займає друге місце – 17,6% голосів;
- третьою йде партія "Є такий народ" шоумена Славі Тріфонова – 15,2%.
- до парламенту ймовірно потраплять ще 2 партії – "Болгарський національний рух" та "Турецький рух за права і свободи".
До слова, наявних голосів правлячій партії не буде достатньо для формування більшості, тому політсила шукатиме союзників, щоб сформувати коаліцію в парламенті.
Що відомо про Борисова та його партію
- 61-річний Борисов був лідером у болгарській політиці від часу перемоги його партії на виборах 2009 року;
- однак його підтримка дещо скоротилася через звинувачення в корупції та реакції уряду Борисова на епідемію COVID-19;
- десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці влітку 2020 року на протести проти корупції та імовірного використання судової влади для переслідування конкурентів владної партії.
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