В Болгарии резиденцию премьера забросали фальшивыми деньгами: чем возмущены люди
В Болгарии возмущенные люди забросали резиденцию премьер-министра страны Бойко Борисова фальшивыми банкнотами номиналом в 500 евро. Люди требуют проверить подлинность видео, на котором показаны пачки банкнот номиналом в 500 евро на ночном столике премьера.
Протесты в Болгарии
28 июля люди продолжили протестовать против правительства премьера Борисова. Об этом сообщает DW.
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Интересно, что на фальшивых деньгах было изображение главы правительства Болгарии. Таким образом протестующие хотели привлечь внимание к тому, что в стране до сих пор не было проведено расследование с целью проверить подлинность выложенного в интернет скандального видео.
Помимо прочего, участники протестов, которые продолжаются в Болгарии с 9 июля, требуют отставки генерального прокурора страны, который, по их мнению, намеренно не начинает расследование против людей, связанных с правительством.
Позиция правительства Болгарии
Правительство страны исключает возможность собственной отставки из-за пандемии коронавируса. Следующие плановые парламентские выборы должны состояться в Болгарии уже в марте 2021 года.
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Протесты в Болгарии / Фото Getty Images
Что известно о скандальном видео с премьером Борисовым
На записи из спальни Бойко Борисова видно, что на ночном столике возле спящего премьера лежит пистолет, а в открытом ящике столика находилась пачка банкнот номиналом 500 евро и золотые слитки.
Сам Борисов заявил, что некоторые обнародованные в соцсетях и болгарских СМИ фото являются поддельными. И обвинил болгарского президента в шпионаже.
Он перешел границу. Он позволил себе запустить беспилотник и фотографировать меня,
– заявил Борисов.