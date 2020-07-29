В Болгарии возмущенные люди забросали резиденцию премьер-министра страны Бойко Борисова фальшивыми банкнотами номиналом в 500 евро. Люди требуют проверить подлинность видео, на котором показаны пачки банкнот номиналом в 500 евро на ночном столике премьера.

Протесты в Болгарии

28 июля люди продолжили протестовать против правительства премьера Борисова. Об этом сообщает DW.

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Интересно, что на фальшивых деньгах было изображение главы правительства Болгарии. Таким образом протестующие хотели привлечь внимание к тому, что в стране до сих пор не было проведено расследование с целью проверить подлинность выложенного в интернет скандального видео.

Помимо прочего, участники протестов, которые продолжаются в Болгарии с 9 июля, требуют отставки генерального прокурора страны, который, по их мнению, намеренно не начинает расследование против людей, связанных с правительством.

Позиция правительства Болгарии

Правительство страны исключает возможность собственной отставки из-за пандемии коронавируса. Следующие плановые парламентские выборы должны состояться в Болгарии уже в марте 2021 года.

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Протесты в Болгарии / Фото Getty Images

Что известно о скандальном видео с премьером Борисовым

На записи из спальни Бойко Борисова видно, что на ночном столике возле спящего премьера лежит пистолет, а в открытом ящике столика находилась пачка банкнот номиналом 500 евро и золотые слитки.

Сам Борисов заявил, что некоторые обнародованные в соцсетях и болгарских СМИ фото являются поддельными. И обвинил болгарского президента в шпионаже.

Он перешел границу. Он позволил себе запустить беспилотник и фотографировать меня,

– заявил Борисов.