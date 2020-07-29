У Болгарії обурені люди закидали резиденцію прем'єр-міністра країни Бойко Борисова фальшивими банкнотами номіналом у 500 євро. Люди вимагають перевірити справжність відео, на якому показані пачки банкнот номіналом в 500 євро на нічному столику прем'єра.

Протести у Болгарії

28 липня люди продовжили протестувати проти уряду прем'єра Борисова. Про це повідомляє DW.

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Цікаво, що на фальшивих грошах було зображення глави уряду Болгарії. У такий спосіб протестувальники хотіли привернути увагу до того, що в країні досі не було проведено розслідування з метою перевірити справжність викладеного в інтернет скандального відео.

Крім іншого, учасники протестів, які тривають в Болгарії з 9 липня, вимагають відставки генерального прокурора країни, який, на їхню думку, навмисно не починає розслідування проти людей, пов'язаних з урядом.

Позиція уряду Болгарії

Уряд країни виключає можливість власної відставки через пандемію коронавірусу. Наступні планові парламентські вибори повинні відбутися у Болгарії вже у березні 2021 року.

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Протести у Болгарії / Фото Getty Images

Що відомо про скандальне відео з прем'єром Борисовим

На записі зі спальні Бойко Борисова видно, що на нічному столику біля сплячого прем'єра лежить пістолет, а у відкритому ящику столика перебувала пачка банкнот номіналом 500 євро і золоті злитки.

Сам Борисов заявив, що деякі оприлюднені в соцмережах і болгарських ЗМІ фото є підробленими. І звинуватив болгарського президента у шпигуванні.

Він перейшов межу. Він дозволив собі запустити дрон і фотографувати мене,

— заявив Борисов.