В сообщении дипломатического учреждения призывают Болгарию не использовать тему войны в политических целях. В частности, там напомнили о необходимости совместных усилий для достижения мира.

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Каким был ответ в посольстве Украины на предложение Главчева

В посольстве отметили, что Украина совместно с союзниками работает над реализацией Формулы мира Владимира Зеленского. Украинские дипломаты поблагодарили Главчева за участие в Саммите мира в Швейцарии, который состоялся 15-16 июня.

Только совместными усилиями мировое сообщество может и должно заставить агрессора прекратить захватническую войну и восстановить мир. Восстановление безопасности возможно исключительно через объединение усилий,

– отмечается в сообщении.

Украинское посольство также выразило благодарность за поддержку со стороны Болгарии, включая политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и оборонную помощь, подчеркнув, что это является значительным вкладом в общую победу и подтверждением дружеских украинско-болгарских отношений.

"Выражая благодарность, Посольство Украины призывает к консолидации всех политических сил и гражданского общества для усиления помощи Украине во имя восстановления устойчивого мира и справедливости", – отметили в посольстве.

Что этому предшествовало