У повідомленні дипломатичної установи закликають Болгарію не використовувати тему війни у політичних цілях. Зокрема, там нагадали про необхідність спільних зусиль для досягнення миру.

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Якою була відповідь в посольстві України на пропозицію Главчева

У посольстві наголосили, що Україна спільно з союзниками працює над реалізацією Формули миру Володимира Зеленського. Українські дипломати подякували Главчеву за участь у Саміті миру у Швейцарії, який відбувся 15-16 червня.

Лише спільними зусиллями світова спільнота може і має примусити агресора припинити загарбницьку війну та відновити мир. Відновлення безпеки можливе виключно через об'єднання зусиль,

– зазначається у повідомленні.

Українське посольство також висловило вдячність за підтримку з боку Болгарії, включаючи політичну, фінансову, енергетичну, гуманітарну та оборонну допомогу, підкресливши, що це є значним внеском у спільну перемогу і підтвердженням дружніх українсько-болгарських відносин.

"Висловлюючи вдячність, Посольство України закликає до консолідації усіх політичних сил і громадянського суспільства для посилення допомоги Україні в ім'я відновлення сталого миру і справедливості", – наголосили у посольстві.

Що цьому передувало