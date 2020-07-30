В Минздраве Болгарии позволили украинцам въезжать на территорию страны без тестов на Covid-19 и 14-дневного карантина. Такие послабления будут действовать с 31 июля по 31 августа.

С 31 июля украинцы могут въезжать в Болгарию на новых условиях, сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

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Гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат теста на Covid-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина,

– говорится в сообщении.

Такие условия будут действовать для украинцев до 31 августа 2020 года.

Что было раньше

С 16 июля украинцам позволили ехать в Болгарию без тестирования и изоляции.

Однако впоследствии приняли решение с 30 июля пускать на болгарские курорты только с отрицательным тестом на COVID-19 "свежестью" до 72 часов.

Что этому предшествовало Болгария передумала – украинцев будут пускать только с отрицательным ПЦР-тестом: детали

Куда могут путешествовать украинцы состоянию на 16 июля / Инфографика 24 канала