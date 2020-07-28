С 16 июля украинцам позволили ехать в Болгарию без тестирования и изоляции, а с 30 июля этих поблажек уже не будет. Ехать на курорты Болгарии будет можно, но только здоровым - с отрицательным тестом на COVID-19 "свежестью" до 72 часов.

Фотокопию соответствующего указа Минздрава Болгарии от 27 июля опубликовало болгарское издание NOVA.

Стоит знать Отпуск-2020: как организовать отдых в Болгарии и сколько это будет стоить

Болгария разрешила туристам из Украины посещать свои курорты 15 июля. Условия посещения при пандемии коронавируса сделали крайне лояльны – без тестов и обсерваций.

Однако 2 7 июля все изменилось, правительство Болгарии постановило, что:

С 30 июля украинцы при въезде в страну должны предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позже чем за 72 часа до прибытия в Болгарию.



Выписка из приказа болгарского правительства, где упомянуто об Украине

С 28 июля посещать болгарские курорты смогут граждане Сербии, Северной Македонии, Албании, Косово, Боснии, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта. Но они уже вот просто с 28 и должны показывать негативные тесты COVID-19.



Нагадайка о том, куда можно поехать на отдых / Инфографика 24 канала