Румыния запретила въезд на территорию страны для иностранцев до 15 августа 2020 года. Граждан Украины это также касается.

Об этом сообщило на официальной странице в социальной сети фейсбук Посольство Украины в Румынии.

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Кроме этого в стране с 15 июля 2020 года продлено действие режима чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней до 15 августа включительно.

Исключение из запрета пересечения границы иностранцами касается следующих лиц:

► Члены семьи граждан Румынии.

► Члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии.

► Лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС.

► Лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом. Соответственно медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала привлеченного в транспортировке товаров, обеспечивает такие перевозки.

► Дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь.

► Лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты.

► Пассажиры, путешествующие по императивным мотивам.

► Лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам.

► Иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения.

► Иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники. Если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, а также деятельность не может быть отложена или проводиться за границей.

► Иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта.

► Члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, согласно закону.

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Отдельные условия для режима временного транзита по территории Румынии, который разрешен при следующих условиях:

Только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии. При наличии соответствующих документов, которые подтверждают транзитную цель поездки и дают основания для въезда в страну следования. Транзитный проезд в страны, в частности Республику Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, которые подтверждают цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дают основания для въезда в страну следования.



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