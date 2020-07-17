Румунія заборонила в’їзд на територію країни для іноземців до 15 серпня 2020 року. Громадян України це також стосується.

Про це повідомили на офіційній сторінці у соціальній мережі фейсбук посольства України в Румунії.

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Крім цього в країні від 15 липня 2020 року продовжено дію режиму Надзвичайної ситуації терміном на 30 днів до 15 серпня включно.

Виключення із заборони перетину кордону іноземцями стосується таких осіб:

► Члени сім’ї громадян Румунії.

► Члени сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, які мають право на проживання на території Румунії.

► Особи, які мають довгострокові візи, дозвіл на проживання, або документ еквівалентний дозволу на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, згідно з законодавством ЄС.

► Особи, які в’їжджають до Румунії з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, дозволом на проживання чи іншим еквівалентним документом. Відповідно медичні працівники, дослідники в галузі медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники та інші категорії персоналу залученого у транспортуванні товарів, що забезпечує такі перевезення.

► Дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу.

► Особи в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту.

► Пасажири, які подорожують з імперативних мотивів.

► Особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин.

► Іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання.

► Іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники. Якщо їх працевлаштування є необхідним з економічної точки зору, а також діяльність не може бути відкладена або проводитись за кордоном.

► Іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського та річкового транспорту.

► Члени міжнародних спортивних делегацій, які беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії, згідно з законом.

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Окремі умови для режиму тимчасового транзиту територією Румунії, який дозволений за таких умов:

Лише в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії. За наявності відповідних документів, які підтверджують транзитну мету поїздки та дають підстави для в’їзду в країну слідування. Транзитний проїзд до країн, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий за наявності документів, які підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю тощо) та дають підстави для в’їзду в країну слідування.



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