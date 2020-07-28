З 16 липня українцям дозволили їхати у Болгарію без тестувань та ізоляції, а з 30 липня ці поблажки вже не діятимуть. Їхати на курорти Болгарії можна буде, але лише здоровим – із негативним тестом на COVID-19 "свіжістю" до 72 годин.

Фотокопію відповідного указу МОЗ Болгарії від 27 липня опублікувало болгарське видання NOVA.

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Болгарія дозволила туристам з України відвідувати свої курорти 15 липня. Умови відвідин як за пандемії коронавірусу зробили вкрай лояльні – без тестувань та обсервацій.

Однак 27 липня все змінилося, уряд Болгарії ухвалив, що:

З 30 липня українці під час в'їзду до країни повинні надавати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття в Болгарію.



Витяг з наказу болгарського уряду, де згадано про Україну

З 28 липня відвідувати болгарські курорти зможуть громадяни Сербії, Північної Македонії, Албанії, Косова, Боснії, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту. Але вони вже от просто і з 28 повинні надавати негативні тести COVID-19.



Нагадайка про те, куди можна поїхати на відпочинок / Інфографіка 24 каналу

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