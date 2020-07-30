У МОЗ Болгарії дозволили українцям в'їжджати на територію країни без тестів на Covid-19 і 14-денного карантину. Такі послаблення діятимуть з 31 липня до 31 серпня.

З 31 липня українці можуть в'їжджати до Болгарії на нових умовах, повідомляє консульський відділ посольства України в Болгарії.

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Громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, що показує негативний результат тесту на Covid-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину,

– йдеться в повідомленні.

Такі умови діятимуть для українців до 31 серпня 2020 року.

Що було раніше

З 16 липня українцям дозволили їхати у Болгарію без тестувань та ізоляції.

Однак згодом прийняли рішення з 30 липня пускати на болгарські курорти лише із негативним тестом на COVID-19 "свіжістю" до 72 годин.

Цьому передувало Болгарія передумала – українців пускатимуть тільки з негативним ПЛР-тестом: деталі <



Куди можуть мандрувати українці станом на 16 липня / Інфографіка 24 каналу