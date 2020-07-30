Болгарія знову змінила умови в’їзду для українців: які вони тепер
У МОЗ Болгарії дозволили українцям в'їжджати на територію країни без тестів на Covid-19 і 14-денного карантину. Такі послаблення діятимуть з 31 липня до 31 серпня.
З 31 липня українці можуть в'їжджати до Болгарії на нових умовах, повідомляє консульський відділ посольства України в Болгарії.
Читайте також Відпустка-2020: як організувати відпочинок у Болгарії та скільки це буде коштувати
Громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, що показує негативний результат тесту на Covid-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину,
– йдеться в повідомленні.
Такі умови діятимуть для українців до 31 серпня 2020 року.
Що було раніше
- З 16 липня українцям дозволили їхати у Болгарію без тестувань та ізоляції.
- Однак згодом прийняли рішення з 30 липня пускати на болгарські курорти лише із негативним тестом на COVID-19 "свіжістю" до 72 годин.
Цьому передувало Болгарія передумала – українців пускатимуть тільки з негативним ПЛР-тестом: деталі <
Куди можуть мандрувати українці станом на 16 липня / Інфографіка 24 каналу