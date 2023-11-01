Об этом сообщили в Государственном агентстве по нацбезопасности (ГАНС). Причем Гацака не только выдворили, но запретили ему заезжать на территорию Евросоюза.

Читайте также Сколько процентов россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну: результаты впечатляют

Хотел отсидеться в посольстве России

Итак, Александр Гацак – корреспондент "Российской газеты". В ведомстве отмечали, что еще в конце сентября его вызвали в миграционное управление МВД, а затем в ГАНС. Но он прибыть по вызову отказался.

Учитывая деятельность, представляющую угрозу для нацбезопасности Болгарии, по приказу руководителя ГАНС к гражданину России Александру Гацаку, аккредитованному в Болгарии корреспонденту "Российской газеты", применены принудительные административные меры в виде лишения вида на жительство, выдворение и запрет на въезд и проживание на территории стран-членов ЕС,

– отмечают в ДАНС.

Собственно Гацака 29 сентября вызвали сначала в миграционное управление МВД. После этого его приглашали также в ГАНС. Но пропагандист прибыть отказался. Более того, решил "спрятаться в посольстве России". В дело пришлось вмешаться МИД Болгарии. Только после этого Гацак 1 ноября покинул территорию страны.

В агентстве добавили, что Гацак под видом журналиста занимался разведывательной деятельностью на территории Болгарии. По сути, это и представляло угрозу нацбезопасности страны. Понятно, что Москва на это уже отреагировала. Мол, "примет меры в ответ на действия болгарских властей".

В ГАНС опередили пропагандистов, которые в выдворении Гацака могут увидеть ограничение свободы слова. В ведомстве отметили, что соответствующие действия направлены, чтобы защитить национальную безопасность, а не ущемлять свободу слова и возможность выражать взгляды.

Обратим внимание! "Российская газета" – официальное издание российского правительства. В нем публикуют решения и распоряжения, после чего они вступают в силу.

Что говорит министр Болгарии на этот счет

На ситуацию отреагировал премьер-министр Николай Денков, пишет БНР. По его словам, так называемый "журналист" российского издания Александр Гацак долгое время нарушал законы страны.

Он добавил, что пропагандист "просто не имел права находиться на болгарской земле, потому что он нарушил наши законы и должен уехать, и это не связано с его журналистской деятельностью".

Тот факт, что он был в посольстве, ничего не меняет,

– подчеркнул он.

Этими словами он подразумевал факт, что Гацак месяц отсиживался в посольстве России в Софии. Это он делал, чтобы как-то избежать выслания из страны.

Министра спросили, ожидает ли страна какие-либо действия со стороны России в ответ на это. Денков отметил, что такой информации нет. В то же время подчеркнул, что должен уехать из страны тот, кто нарушает ее законы.