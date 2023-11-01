Про це сповістили у Державному агентстві з нацбезпеки (ДАНС). Причому Гацака не лише видворили, а й заборонили йому заїжджати на територію Євросоюзу.

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Хотів відсидітися у посольстві Росії

Отже, Алєксандр Гацак – кореспондент "Российской газеты". У відомстві зазначали, що ще наприкінці вересня його викликали до міграційного управління МВС, а потім до ДАНС. Але він прибути на виклик відмовився.

З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника ДАНС до громадянина Росії Александра Гацака, акредитованого у Болгарії кореспондента "Российской газеты", застосовано примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення та заборону на в’їзд і проживання на території країн-членів ЄС,

– зазначають у ДАНС.

Власне, Гацака 29 вересня викликали спочатку до міграційного управління МВС. Після цього його запрошували також до ДАНС. Але пропагандист прибути відмовився. Ба більше, вирішив "сховатися у посольстві Росії". Тож, у справу довелося втрутитися МЗС Болгарії. Лиш після цього Гацак 1 листопада покинув територію країни.

В агентстві додали, що Гацак під виглядом журналіста займався розвідувальною діяльністю на території Болгарії. Власне, це і становило загрозу нацбезпеці країни. Ясна річ, що Москва на це вже відреагувала. Мовляв, "вживе заходів у відповідь на дії болгарської влади".

У ДАНС випередили пропагандистів, які у видворенні Гацака можуть побачити обмеження свободи слова. У відомстві зазначили, що відповідні дії спрямовані, щоб захистити національну безпеку, а не обмежувати свободу слова та можливість виражати погляди.

Звернімо увагу! "Российская газета" – офіційне видання російського уряду. У ній публікують рішення та розпорядження, після чого вони набирають чинності.

Що каже міністр Болгарії з цього приводу

На ситуацію відреагував прем'єр-міністр Ніколай Дєнков, пише БНР. За його словами, так званий "журналіст" російського видання Алєксандр Гацак упродовж тривалого часу порушував закони країни.

Він додав, що пропагандист "просто не мав права перебувати на болгарській землі, тому що він порушив наші закони та повинен виїхати, і це не пов'язано з його журналістською діяльністю".

Той факт, що він був у посольстві, нічого не змінює,

– наголосив він.

Цими словами він мав на увазі факт, що Гацак місяць відсиджувався у посольстві Росії у Софії. Це він робив, щоб бодай якось уникнути вислання з країни.

Міністра запитали, чи очікує країна якісь дії з боку Росії у відповідь на це. Дєнков зазначив, що такої інформації не має. Водночас підкреслив, що повинен виїхати з країни той, хто порушує її закони.