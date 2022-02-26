Об этом сообщило министерство транспорта Болгарии. Такой шаг объяснили результатом эскалации военного конфликта на Украине и проявлением солидарности с нашим народом.

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Болгария закрывает воздушное пространство для россиян

В министерстве транспорта Болгарии сообщили, что страна с субботы 26 февраля закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Это означает, что ни один борт из России не сможет приземлиться или взлететь с болгарской территории.

Более того, все самолеты "с лицензией, выданной Россией, не смогут входить в суверенное воздушное пространство Болгарии". Включая пространство над территориальными водами.

То есть – российские самолеты над Болгарией не будут летать даже транзитом.

В российской "Ассоциации туроператоров" жалуются, что теперь туристы и бизнесмены из России, а также "владельцы недвижимости, отдыхающие в собственных домах и квартирах", застряли в Болгарии.

Масштаб проблемы значителен – россиян в Болгарии, которую часто называли приверженной к России страной, довольно много.