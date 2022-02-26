Про це повідомило міністерство транспорту Болгарії. Такий крок пояснили результатом ескалації військового конфлікту в Україні та виявом солідарності з нашим народом.

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Болгарія закриває повітряний простір для росіян

У міністерстві транспорту Болгарії повідомили, що країна з суботи 26 лютого закриває повітряний простір для російських літаків. Це означає, що жоден борт із Росії не зможе приземлитися або злетіти з болгарської території.

Ба більше, усі літаки "з ліцензією, виданою Росією, не зможуть входити до суверенного повітряного простору Болгарії". Включно з простором над територіальними водами.

Тобто – російські літаки над Болгарією не літатимуть навіть транзитом.

У російській "Асоціації туроператорів" скаржаться, що тепер туристи та бізнесмени з Росії, і навіть "власники нерухомості, які відпочивають у власних будинках та квартирах", застрягли у Болгарії.

Масштаб проблеми значний – росіян у Болгарії, яку часто називали прихильною до Росії країною, доволі багато.

Зверніть увагу: цього ж дня стало відомо, що повітряний простір для росіян вирішили закрити Чехія та Польща.