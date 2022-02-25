Про це йдеться у зверненні міністра транспорту Чехії Мартін Купка. Він зазначив, що Чехія координує свої дії із владою Польщі.

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Причиною скасування польотів став напад Росії на Україну, вранці 24 лютого.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна закриє повітряний простір для літаків, які належать російським авіакомпаніям. Зазначимо, що президент Польщі Анджей Дуда назвав бомбардування Росією українських міст актом тероризму. Про це він розмовляв з президентом України Зеленським.

У четвер посадку російського "Аерофлоту" на своїх територіях заборонила Велика Британія. У відповідь Кремль заборонив британським авіакомпаніям входити до повітряного простору Росії.

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