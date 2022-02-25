Об этом говорится в обращении министра транспорта Чехии Мартина Купка. Он отметил, что Чехия координирует свои действия с властями Польши.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий

Чехия запрещает полеты российских авиаперевозчиков: что известно

Причиной отмены полетов стало нападение России на Украину, утром 24 февраля.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна закроет воздушное пространство для самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям. Отметим, что президент Польши Анджей Дуда назвал бомбардировку Россией украинских городов актом терроризма. Об этом он разговаривал с президентом Зеленским.

В четверг посадку российского "Аэрофлота" на своих территориях запретила Великобритания. В ответ Кремль запретил британским авиакомпаниям входить в воздушное пространство России.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!