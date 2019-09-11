Болгария задержала российского шпиона

В Болгарии задержали лидера движения "Русофилы" Николая Малинова. Его подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.

В болгарском МВД сообщили, что мужчина передавал секретные данные российским организациям. Отныне Малинову грозит от 5 до 15 лет заключения.

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Кроме того, что Николай Малинов передавал секретные данные российским организациям, он еще и имел тесные связи с олигархом Константином Малофеевым. Который, в частности, участвовал в финансировании сепаратистов на Донбассе и в Крыму.

Сейчас пока идет следствие, его отпустили под залог 25 тысяч евро. Но запретили покидать страну.

Что известно о Николае Малинове?​Он является лидером общественного движения "Русофилы", которая действует в Софии с 2003 года. Целью организации является "укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и РФ". Кроме этого, в мае 2019 года президент России Владимир Путин наградил лидера движения орденом Дружбы.