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      Болгария задержала российского шпиона

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      Николай Малинов
      Николай Малинов / www.ukrinform.ua

      В Болгарии задержали лидера движения "Русофилы" Николая Малинова. Его подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.

      В болгарском МВД сообщили, что мужчина передавал секретные данные российским организациям. Отныне Малинову грозит от 5 до 15 лет заключения.

      К слову: Агент ЦРУ в окружении Путина: бывший чиновник РФ покинул дом в США

      Кроме того, что Николай Малинов передавал секретные данные российским организациям, он еще и имел тесные связи с олигархом Константином Малофеевым. Который, в частности, участвовал в финансировании сепаратистов на Донбассе и в Крыму.

      Сейчас пока идет следствие, его отпустили под залог 25 тысяч евро. Но запретили покидать страну.

      Что известно о Николае Малинове?​Он является лидером общественного движения "Русофилы", которая действует в Софии с 2003 года. Целью организации является "укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и РФ". Кроме этого, в мае 2019 года президент России Владимир Путин наградил лидера движения орденом Дружбы.

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      Теги: Новости Украины Новости России Судьи Криминальные новости Болгария
      Источник: 24 канал
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