Болгарія затримала російського шпигуна

У Болгарії затримали лідера руху "Русофіли" Ніколая Малінова. Його підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.

У болгарському МВС повідомили, що чоловік передавав секретні дані російським організаціям. Відтепер Малінову загрожує від 5 до 15 років ув'язнення.

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Окрім того, що Ніколай Малінов передавав секретні дані російським організаціям, він ще й мав тісні зв'язки з олігархом Костянтином Малофєєвим. Який, зокрема, брав участь у фінансуванні сепаратистів на Донбасі та у Криму.

Наразі, поки триває слідство, його відпустили під заставу 25 тисяч євро. Але заборонили покидати країну.

Що відомо про Ніколая Малінова?Він є лідером громадського руху "Русофіли", яка діє у Софії з 2003 року. Метою організації є "зміцнення дружби і співпраці між Болгарією і РФ". Окрім цього, в травні 2019 року президент Росії Володимир Путін нагородив лідера руху орденом Дружби.