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      Болгарія затримала російського шпигуна

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      Ніколай Малінов
      Ніколай Малінов / www.ukrinform.ua

      У Болгарії затримали лідера руху "Русофіли" Ніколая Малінова. Його підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.

      У болгарському МВС повідомили, що чоловік передавав секретні дані російським організаціям. Відтепер Малінову загрожує від 5 до 15 років ув'язнення.

      До слова: Агент ЦРУ в оточенні Путіна: колишній чиновник РФ покинув будинок в США

      Окрім того, що Ніколай Малінов передавав секретні дані російським організаціям, він ще й мав тісні зв'язки з олігархом Костянтином Малофєєвим. Який, зокрема, брав участь у фінансуванні сепаратистів на Донбасі та у Криму.

      Наразі, поки триває слідство, його відпустили під заставу 25 тисяч євро. Але заборонили покидати країну. 

      Що відомо про Ніколая Малінова?Він є лідером громадського руху "Русофіли", яка діє у Софії з 2003 року. Метою організації є "зміцнення дружби і співпраці між Болгарією і РФ". Окрім цього, в травні 2019 року президент Росії Володимир Путін нагородив лідера руху орденом Дружби.

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      Теги: Новини України Новини Росії Судді Кримінальні новини Болгарія
      Джерело: 24 канал
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