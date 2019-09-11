Агент ЦРУ в оточенні Путіна: колишній чиновник РФ покинув будинок в США

Ймовірний інформатор ЦРУ в адміністрації російського президента Володимира Путіна Олег Смоленков, швидше за все, виїхав зі свого будинку в Вірджинії, США. Сталось це після низки публікацій про нього в американських ЗМІ.

Про те, що власник виїхав з будинку, розповіли сусіди, пише "Радіо Свобода". Тому коли журналісти туди приїхали, то не застали нікого – відповіді на дзвінок немає, а вікна будинку щільно закриті шторами.

Зверніть увагу: У Кремлі впізнали свого колишнього чиновника, який може бути агентом ЦРУ

Що цікаво, багато тамтешніх жителів є колишніми або нинішніми працівниками ФБР США і військовослужбовцями.

Один із сусідів сказав журналістові, що в будинку вже рік живе російська сім’я. Це збігається з даними журналістів про те, що рік тому сім’я Смоленкових купила цей будинок площею 760 квадратних метрів.

Цей сусід чув, що власники залишили особняк після настання темряви 9 вересня – відразу після того, як низка ЗМІ повідомили про завербованого ЦРУ високопоставленого співробітника Кремля.

Як агент ЦРУ прилаштувався у Росії?Американські ЗМІ з'ясували, що розвідка Сполучених Штатів у 2017 році таємно вивезла з Росії свого інформатора найвищого рівня у місцевій владі. Зокрема, він займався збором інформації про безпосереднє втручання Володимира Путіна в американські вибори в 2016 році.



Тоді ж ситуація загострилась – агентові загрожувала небезпека. Не відразу, однак все ж Олег Смоленков покинув Росію – його ім'я вже "знайшли" російські ЗМІ. Все через побоювання, що Трамп видасть росіянам секретну інформацію, яка б викрила шпигуна.