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      Агент ЦРУ в оточенні Путіна: колишній чиновник РФ покинув будинок в США

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      Ймовірний агент ЦРУ в Росії залишив свій американський дім
      Ймовірний агент ЦРУ в Росії залишив свій американський дім / warontherocks.com

      Ймовірний інформатор ЦРУ в адміністрації російського президента Володимира Путіна Олег Смоленков, швидше за все, виїхав зі свого будинку в Вірджинії, США. Сталось це після низки публікацій про нього в американських ЗМІ.

      Про те, що власник виїхав з будинку, розповіли сусіди, пише "Радіо Свобода".  Тому коли журналісти туди приїхали, то не застали нікого – відповіді на дзвінок немає, а вікна будинку щільно закриті шторами.

      Зверніть увагу: У Кремлі впізнали свого колишнього чиновника, який може бути агентом ЦРУ

      Що цікаво, багато тамтешніх жителів є колишніми або нинішніми працівниками ФБР США і військовослужбовцями.

      Один із сусідів сказав журналістові, що в будинку вже рік живе російська сім’я. Це збігається з даними журналістів про те, що рік тому сім’я Смоленкових купила цей будинок площею 760 квадратних метрів.

      Цей сусід чув, що власники залишили особняк після настання темряви 9 вересня – відразу після того, як низка ЗМІ повідомили про завербованого ЦРУ високопоставленого співробітника Кремля.

      Як агент ЦРУ прилаштувався у Росії?Американські ЗМІ з'ясували, що розвідка Сполучених Штатів у 2017 році таємно вивезла з Росії свого інформатора найвищого рівня у місцевій владі. Зокрема, він займався збором інформації про безпосереднє втручання Володимира Путіна в американські вибори в 2016 році.

      Тоді ж ситуація загострилась – агентові загрожувала небезпека. Не відразу, однак все ж Олег Смоленков покинув Росію – його ім'я вже "знайшли" російські ЗМІ. Все через побоювання, що Трамп видасть росіянам секретну інформацію, яка б викрила шпигуна.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії ЗМІ Новини США ЦРУ Журналісти
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