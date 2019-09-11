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      Агент ЦРУ в окружении Путина: бывший чиновник РФ покинул дом в США

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      Вероятный агент ЦРУ в России оставил свой американский дом
      Вероятный агент ЦРУ в России оставил свой американский дом / warontherocks.com

      Вероятный источник ЦРУ в администрации российского президента Владимира Путина Олег Смоленков, скорее всего, выехал из своего дома в Вирджинии, США. Произошло это после ряда публикаций о нем в американских СМИ.

      О том, что владелец выехал из дома, рассказали соседи, пишет "Радио Свобода". Поэтому когда журналисты туда приехали, то не застали никого – ответа на звонок не последовало, а окна дома плотно закрыты шторами.

       Обратите внимание: В Кремле узнали своего бывшего чиновника, который может быть агентом ЦРУ

      Что интересно, многие местных жителей являются бывшими или нынешними работниками ФБР США и военнослужащими.

      Один из соседей сказал журналисту, что в доме уже год живет российская семья. Это совпадает с данными журналистов о том, что год назад семья Смоленкова купила этот дом площадью 760 квадратных метров.

      Этот сосед слышал, что владельцы покинули особняк после наступления темноты 9 сентября – сразу после того, как ряд СМИ сообщили о завербованном ЦРУ высокопоставленном сотруднике Кремля.

      Как ЦРУ пристроилось в России?
      Американские СМИ выяснили, что разведка США в 2017 году тайно вывезла из России своего информатора самого высокого уровня в местной власти. В частности, он занимался сбором информации о непосредственном вмешательстве Владимира Путина в американские выборы в 2016 году.

      Тогда же ситуация обострилась – агенту грозила опасность. Не сразу, но все же Олег Смоленков покинул Россию – его имя уже "нашли" российские СМИ. Все из-за опасений, что Трамп выдаст россиянам секретную информацию, которая разоблачила шпиона.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России СМИ Новости США Журналисты ЦРУ
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