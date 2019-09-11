Агент ЦРУ в окружении Путина: бывший чиновник РФ покинул дом в США

Вероятный источник ЦРУ в администрации российского президента Владимира Путина Олег Смоленков, скорее всего, выехал из своего дома в Вирджинии, США. Произошло это после ряда публикаций о нем в американских СМИ.

О том, что владелец выехал из дома, рассказали соседи, пишет "Радио Свобода". Поэтому когда журналисты туда приехали, то не застали никого – ответа на звонок не последовало, а окна дома плотно закрыты шторами.

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Что интересно, многие местных жителей являются бывшими или нынешними работниками ФБР США и военнослужащими.

Один из соседей сказал журналисту, что в доме уже год живет российская семья. Это совпадает с данными журналистов о том, что год назад семья Смоленкова купила этот дом площадью 760 квадратных метров.

Этот сосед слышал, что владельцы покинули особняк после наступления темноты 9 сентября – сразу после того, как ряд СМИ сообщили о завербованном ЦРУ высокопоставленном сотруднике Кремля.

Как ЦРУ пристроилось в России?

Американские СМИ выяснили, что разведка США в 2017 году тайно вывезла из России своего информатора самого высокого уровня в местной власти. В частности, он занимался сбором информации о непосредственном вмешательстве Владимира Путина в американские выборы в 2016 году.



Тогда же ситуация обострилась – агенту грозила опасность. Не сразу, но все же Олег Смоленков покинул Россию – его имя уже "нашли" российские СМИ. Все из-за опасений, что Трамп выдаст россиянам секретную информацию, которая разоблачила шпиона.