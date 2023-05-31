Печенье, поступившее в общину как гуманитарная помощь для ВПЛ и других лиц, испортилось на складах. Его уничтожили работники коммунального предприятия.

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Детали дела

В Болградской районной военной администрации заявили, что регулярно публикуют на своем официальном вебсайте информацию о потребностях, поступлениях и остатках гуманитарной помощи.

Также в администрации добавили, что при получении гуманитарной помощи продукты питания проверяют на соответствие нормам потребления. Интересно, что в РВА утверждают, что случаев нарушения сроков годности не было зафиксировано.

В то же время в Болградском городском совете сообщили, что печенье испортилось на складах. Поэтому чтобы не выдавать населению испорченное печенье, городской совет принял решение утилизировать его.

Известно, что в общей сложности списали 2053 пачки печенья "К кофе" весом 1 килограмм. Его передали в КП "Горводоканал" Болградского городского совета для дальнейшего уничтожения. По словам местных жителей, вкусности оказались на помойке.

Кроме того, выяснилось, что в Болградском городском совете нет человека, который был бы ответственным за аналитику и анализ гуманитарной помощи, поступающей в общину.

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