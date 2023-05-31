Печенье, поступившее в общину как гуманитарная помощь для ВПЛ и других лиц, испортилось на складах. Его уничтожили работники коммунального предприятия.
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Детали дела
В Болградской районной военной администрации заявили, что регулярно публикуют на своем официальном вебсайте информацию о потребностях, поступлениях и остатках гуманитарной помощи.
Также в администрации добавили, что при получении гуманитарной помощи продукты питания проверяют на соответствие нормам потребления. Интересно, что в РВА утверждают, что случаев нарушения сроков годности не было зафиксировано.
В то же время в Болградском городском совете сообщили, что печенье испортилось на складах. Поэтому чтобы не выдавать населению испорченное печенье, городской совет принял решение утилизировать его.
Известно, что в общей сложности списали 2053 пачки печенья "К кофе" весом 1 килограмм. Его передали в КП "Горводоканал" Болградского городского совета для дальнейшего уничтожения. По словам местных жителей, вкусности оказались на помойке.
Кроме того, выяснилось, что в Болградском городском совете нет человека, который был бы ответственным за аналитику и анализ гуманитарной помощи, поступающей в общину.
В Кривом Роге во время выдачи гуманитарки пострадала пенсионерка
- Валентина в Кривом Роге пришла получить для внучки продуктовый набор, которые выдают за деньги из бюджета города. Гуманитарную помощь оказывали в помещении 112 школы.
- Женщина принесла пакет документов девушки, но, по ее словам, находившиеся на выдаче люди пренебрежительно отказали. Далее, как рассказывает Валентина, волонтеры начали выгонять ее из пункта выдачи.
- Женщина возмутилась, бросила линейку на стол и ушла. Валентина утверждает, когда она приближалась к выходу, одна из волонтеров догнала ее и вытолкнула в дверь на лестницу. Пожилая женщина упала на асфальт и разбила лицо. Помощь в пункте ей якобы не предоставили.
- Тогда Валентина обратилась в соседний магазин, чтобы смыть кровь. Продавцы посоветовали вызвать скорую, и женщина вернулась в волонтерский центр. Медики диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. На рассечение на лице наложили два шва.