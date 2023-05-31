Печиво, яке надійшло до громади як гуманітарна допомога для ВПО та інших осіб, зіпсувалося на складах. Його знищили працівники комунального підприємства.

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Деталі справи

У Болградській районній військовій адміністрації заявили, що регулярно публікують на своєму офіційному вебсайті інформацію щодо потреб, надходжень та залишків гуманітарної допомоги.

Також в адміністрації додали, що під час отримання гуманітарної допомоги продукти харчування перевіряють на відповідність нормам споживання. Цікаво, що в РВА стверджують, що випадків порушення строків придатності не було зафіксовано.

Водночас у Болградській міській раді повідомили, що печиво зіпсувалося на складах. Тому, щоб не видавати населенню зіпсоване печиво, міська рада ухвалила рішення утилізувати його.

Відомо, що загалом списали 2053 пачки печива "До кави" вагою 1 кілограм. Його передали у КП "Горводоканал" Болградської міської ради для подальшого знищення. За словами місцевих жителів, смаколики опинилися на смітнику.

Крім того, з'ясувалося, що в Болградській міській раді немає людини, яка була б відповідальною за аналітику та аналіз гуманітарної допомоги, яка надходить до громади.

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