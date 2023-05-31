Печиво, яке надійшло до громади як гуманітарна допомога для ВПО та інших осіб, зіпсувалося на складах. Його знищили працівники комунального підприємства.
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Деталі справи
У Болградській районній військовій адміністрації заявили, що регулярно публікують на своєму офіційному вебсайті інформацію щодо потреб, надходжень та залишків гуманітарної допомоги.
Також в адміністрації додали, що під час отримання гуманітарної допомоги продукти харчування перевіряють на відповідність нормам споживання. Цікаво, що в РВА стверджують, що випадків порушення строків придатності не було зафіксовано.
Водночас у Болградській міській раді повідомили, що печиво зіпсувалося на складах. Тому, щоб не видавати населенню зіпсоване печиво, міська рада ухвалила рішення утилізувати його.
Відомо, що загалом списали 2053 пачки печива "До кави" вагою 1 кілограм. Його передали у КП "Горводоканал" Болградської міської ради для подальшого знищення. За словами місцевих жителів, смаколики опинилися на смітнику.
Крім того, з'ясувалося, що в Болградській міській раді немає людини, яка була б відповідальною за аналітику та аналіз гуманітарної допомоги, яка надходить до громади.
У Кривому Розі під час видачі гуманітарки постраждала пенсіонерка
- Пані Валентина у Кривому Розі прийшла отримати для онучки продуктовий набір, які видають за гроші з бюджету міста. Гуманітарну допомогу видавали у приміщенні 112 школи.
- Жінка принесла пакет документів дівчини, але, за її словами, люди, які були на видачі, зневажливо відмовили. Далі, як розповідає Валентина, волонтерки почали виганяти її з пункту видачі.
- Жінка обурилась, кинула лінійку на стіл та пішла. Валентина стверджує, коли вона наближалася до виходу, одна з волонтерок наздогнала її і виштовхнула в двері на сходи. Літня жінка впала на асфальт та розбила обличчя. Допомогу у пункті їй нібито не надали.
- Тоді Валентина звернулася до сусідньої крамниці, аби змити кров. Продавчині порадили викликати швидку, тож жінка повернулася до волонтерського центру. Медики діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму та чисельні гематоми. На розсічення на обличчі наклали два шви.