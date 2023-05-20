Пані Валентина прийшла отримати для онучки продуктовий набір, які видають за гроші з бюджету міста. Гуманітарну допомогу видавали у приміщенні 112 школи.

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Пенсіонерці відмовили в допомозі

Жінка принесла пакет документів дівчини, але, за її словами, люди, які були на видачі, зневажливо відмовили. Далі, як розповідає Валентина, волонтерки почали виганяти її з пункту видачі.

Жінка обурилась, кинула лінійку на стіл та пішла. Валентина стверджує, коли вона наближалася до виходу, одна з волонтерок наздогнала її і виштовхнула в двері на сходи. Літня жінка впала на асфальт та розбила обличчя. Допомогу у пункті їй нібито не надали.

Зверніть увагу! 24 Канал намагався сконтактуватись із пунктом видачі гуманітарної допомоги. Однак там ніяких деталей не повідомили.



Волонтери нібито штовхнули пенсіонерку / Фото "Свої. Кривий Ріг"

Жінка серйозно травмувалась

Тоді Валентина звернулася до сусідньої крамниці, аби змити кров. Продавчині порадили викликати швидку, тож жінка повернулася до волонтерського центру.

Медики діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму та чисельні гематоми. На розсічення на обличчі наклали два шви.

У поліції 24 Каналу розповіли, що відкрили кримінальну справу щодо завдання тілесних ушкоджень. Наразі триває досудове розслідування.