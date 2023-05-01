Клієнтці не сподобалась нова довжина волосся, яку їй зробили минулого разу. Тому жінка вирішила, що майстриня має відповісти. Відео нападу оприлюднили в місцевому телеграм-каналі.

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Помсту жінка готувала місяць. Вона прийшла до салону та напала на перукарку з ножицями. Внаслідок нападу в потерпілої порізані волосся, обличчя та руки.

Зупинили нападницю інші клієнти.

Зверніть увагу! У поліції Дніпропетровщини 24 Каналу зазначили, що з'ясовують обставини. Згодом обіцяють більше деталей.

Перукарку побила клієнтка / Фото "Свої. Кривий Ріг":

У Кривому Розі чоловік погрожував підірвати себе

У Кривому Розі нещодавно була ще одна гучна ситуація. Ввечері 21 квітня чоловік зачинився у будинку та погрожував підірвати себе гранатою.

Серед ймовірних причин такого вчинку називали, що у його матері нещодавно згорів будинок. Наразі син не має грошей, аби її лікувати. Окрім того, наголошували, що у чоловіка, який погрожує підірвати себе гранатою, може бути арсенал боєприпасів. Це не підтвердилось.

Згодом він таки пішов на контакт з правоохоронцями. У нього забрали гранату та затримали його.