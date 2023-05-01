Клиентке не понравилась новая длина волос, которую ей сделали в прошлый раз. Поэтому женщина решила, что мастер должен ответить. Видео нападения обнародовано в местном телеграмм-канале.

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Месть женщина готовила луну. Она пришла в салон и напала на парикмахерскую с ножницами. В результате нападения у пострадавшей изрезаны волосы, лицо и руки.

Остановили нападающую другие клиенты.

Обратите внимание! В полиции Днепропетровской области 24 Канала отметили, что выясняют обстоятельства. Впоследствии обещают больше деталей.

Парикмахершу избила клиентка / Фото "Свои. Кривой Рог":

В Кривом Роге мужчина угрожал взорвать себя

В Кривом Роге недавно была еще одна громкая ситуация. Вечером 21 апреля мужчина закрылся в доме и угрожал взорвать себя гранатой.

Среди вероятных причин такого поступка называли, что у его матери недавно сгорел дом. У сына нет денег, чтобы ее лечить. Кроме того, отмечали, что у мужчины, угрожающего взорвать себя гранатой, может быть арсенал боеприпасов. Это не подтвердилось.

Впоследствии он пошел на контакт с правоохранителями. У него забрали гранату и задержали его.