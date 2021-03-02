В университете Боливии погибли 5 человек, упав с высоты из-за сломанного ограждения – видео 18+
Не менее 5 студентов погибли и 3 пострадали, когда упали с четвертого этажа в Общественном университете Эль-Альто в Боливии. Произошло это тогда, когда молодежь расшатала заградительные перила на четвертом этаже.
Источник:Explica
Информации о точном количестве жертв нет. От падения с высоты пострадали три человека, они с травмами находятся в реанимации.
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Известно о пяти погибших и трех пострадавших, находящихся в реанимации, после случившегося в университете Эль-Альто,
– сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.
Как произошла трагедия
- Студенты собрались на 4 этаже корпуса университета в коридоре на протест.
- Неизвестно, что именно стало причиной митинга.
- Как сообщают в университете, все произошло на факультете экономических, финансовых и административных наук.
- Начались громкие схватки и толкотня.
- На видео видно, как крайние студенты, стояли прямо у перил, начали дергать друг друга за одежду.
- В конце концов перила не выдержали и сломались. Вниз полетели те студенты, которые стояли ближе к заграждению.
- На видео зафиксировали момент схваток, шум и собственно то, как перила сломались.
- Одну из девушек спасли. Она застряла ногами вверху и ее смогли вытащить.
Студенты упали, сломав забор: видео 18+
В университете объявили траур по погибшим и выразили соболезнования родным и знакомым погибших.
Где расположен университет Эль-Альто: смотрите карту
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