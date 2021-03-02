Не менее 5 студентов погибли и 3 пострадали, когда упали с четвертого этажа в Общественном университете Эль-Альто в Боливии. Произошло это тогда, когда молодежь расшатала заградительные перила на четвертом этаже.

Информации о точном количестве жертв нет. От падения с высоты пострадали три человека, они с травмами находятся в реанимации.

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Известно о пяти погибших и трех пострадавших, находящихся в реанимации, после случившегося в университете Эль-Альто,

– сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.

Как произошла трагедия

Студенты собрались на 4 этаже корпуса университета в коридоре на протест.

Неизвестно, что именно стало причиной митинга.

Как сообщают в университете, все произошло на факультете экономических, финансовых и административных наук.

Начались громкие схватки и толкотня.

На видео видно, как крайние студенты, стояли прямо у перил, начали дергать друг друга за одежду.

В конце концов перила не выдержали и сломались. Вниз полетели те студенты, которые стояли ближе к заграждению.

На видео зафиксировали момент схваток, шум и собственно то, как перила сломались.

Одну из девушек спасли. Она застряла ногами вверху и ее смогли вытащить.

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В университете объявили траур по погибшим и выразили соболезнования родным и знакомым погибших.

Где расположен университет Эль-Альто: смотрите карту