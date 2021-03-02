На юге Калифорнии 2 марта произошла масштабная авария. В результате столкновения автомобиля и грузовика погибли по меньшей мере 15 человек, есть много раненых.

О ДТП рассказал представитель дорожно-транспортной службы Джейк Санчес. По его словам, авария произошла 2 марта, примерно в 7:00 по местному времени.

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Ужасное ДТП в Калифорнии: детали

Инцидент произошел на государственной трассе 115 на окраине города Голтвилл, что недалеко от границы с Мексикой.

На автодороге столкнулись грузовик , перевозивший гравий, и внедорожник Ford с 27 пассажирами.

, перевозивший гравий, Ford с 27 пассажирами. Ford был очень перегружен – максимально он может транспортировать 7 – 8 человек.

Официальные причины трагического инцидента пока не называют.

Есть много жертв и пострадавших

В результате ДТП 14 человек погибли на месте. Еще 9 пострадавших госпитализировали в местную больницу, затем в клинике умер еще один раненый человек.

BREAKING: At least 15 people have died from a crash between an SUV and a semi-truck in Southern California, officials say. https://t.co/mbhI0Pt5Xv — ABC News (@ABC) March 2, 2021

At least 15 dead in a crash involving a truck and SUV in Southern California. Hospital officials believe the SUV was packed with 27 passengers. (: KFMB) pic.twitter.com/XJqT2zsYS6 — Joel Franco (@OfficialJoelF) March 2, 2021

В аварии в Калифорнии погибли 15 человек: смотрите видео с места​

Массовое ДТП произошло возле города Голтвилл: смотрите карту​