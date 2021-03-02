Роковое столкновение авто и фуры в Калифорнии: в ДТП погибли 15 человек – фото, видео
На юге Калифорнии 2 марта произошла масштабная авария. В результате столкновения автомобиля и грузовика погибли по меньшей мере 15 человек, есть много раненых.
Источник:The New York Times
О ДТП рассказал представитель дорожно-транспортной службы Джейк Санчес. По его словам, авария произошла 2 марта, примерно в 7:00 по местному времени.
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Ужасное ДТП в Калифорнии: детали
- Инцидент произошел на государственной трассе 115 на окраине города Голтвилл, что недалеко от границы с Мексикой.
- На автодороге столкнулись грузовик, перевозивший гравий, и внедорожник Ford с 27 пассажирами.
- Ford был очень перегружен – максимально он может транспортировать 7 – 8 человек.
- Официальные причины трагического инцидента пока не называют.
Есть много жертв и пострадавших
В результате ДТП 14 человек погибли на месте. Еще 9 пострадавших госпитализировали в местную больницу, затем в клинике умер еще один раненый человек.
В аварии в Калифорнии погибли 15 человек: смотрите видео с места
Массовое ДТП произошло возле города Голтвилл: смотрите карту
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