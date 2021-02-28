В Турции, в Алании произошло автокрушение, в котором пострадали 2 гражданки Украины. Машина с открытым кузовом просто скатилась в пропасть.

В автомобиле было 5 человек, из них двое – туристки, сообщают местные СМИ.

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Машина скатилась с 50-метрового спуска

Авария произошла в сельской местности в районе Гюмюшкавак. Машина съехала с 50-метрового спуска. Пострадали все, кто был в машине. Водителя и 4 пассажиров сразу госпитализировали. Медики оценивают их состояние, как тяжелое.

Сейчас полиция Турции проводит расследование аварии.

Ранее украинцы погибли в ДТП в Люблине

Отметим, что ранее смертельное ДТП произошло в польском Люблине ночью 27 февраля. В ужасной аварии погибли 2 граждан Украины – водитель и пассажир. Их травмы были несовместимы с жизнью.

Погибшим было всего 22 и 24 года. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Смотрите на карте, где произошло ДТП в Турции: