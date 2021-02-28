Політ у прірву: у Туреччині у ДТП постраждали українки
У Туреччині, в Аланії сталась автротроща, у якій постраждали 2 громадянки України. Автівка з відкритим кузовом просто скотилась у прірву.
Джерело:Akit
В автомобілі було 5 осіб, з них двоє – туристки, повідомляють місцеві ЗМІ.
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Машина скотилась з 50-метрового спуску
Аварія трапилась у сільській місцевості в районі Гюмюшкавак. Машина з'їхала з 50-метрового спуску. Постраждали усі, хто був у автівці. Водія і 4 пасажирів одразу госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан, як важкий.
Наразі поліція Туреччини проводить розслідування аварії.
Раніше українці загинули у ДТП в Любліні
Зазначимо, що раніше смертельна ДТП сталась у польському Любліні вночі 27 лютого. У жахливій автотрощі загинули 2 громадян України – водій та пасажир. Їхні травми були несумісними з життям.
Загиблим було всього 22 та 24 роки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Дивіться на карті, де сталась ДТП у Туреччині:
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