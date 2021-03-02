Фатальне зіткнення авто та фури у Каліфорнії: у ДТП загинули 15 людей – фото, відео
На півдні Каліфорнії 2 березня сталася масштабна аварія. У результаті зіткнення автомобіля та вантажівки загинули щонайменше 15 людей, є багато поранених.
Джерело:The New York Times
Про ДТП розповів представник дорожньо-транспортної служби Джейк Санчес. За його словами, аварія сталася 2 березня, приблизно о 7:00 за місцевим часом.
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Жахлива ДТП у Каліфорнії: деталі
- Інцидент трапився на державній трасі 115 на околиці міста Голтвілл, що недалеко від кордону з Мексикою.
- На автодорозі зіткнулися вантажівка, яка перевозила гравій, та позашляховик Ford з 27 пасажирами.
- Ford був дуже перевантажений – максимально він може транспортувати 7 – 8 людей.
- Офіційні причини трагічного інциденту наразі не називають.
Є багато жертв та потерпілих
Внаслідок ДТП 14 людей загинули на місці. Ще 9 постраждалих госпіталізували у місцеву лікарню, згодом у клініці померла ще одна поранена людина.
В аварії у Каліфорнії загинули 15 людей: дивіться відео з місця
Масова ДТП сталася біля міста Голтвілл: дивіться карту
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