На півдні Каліфорнії 2 березня сталася масштабна аварія. У результаті зіткнення автомобіля та вантажівки загинули щонайменше 15 людей, є багато поранених.

Про ДТП розповів представник дорожньо-транспортної служби Джейк Санчес. За його словами, аварія сталася 2 березня, приблизно о 7:00 за місцевим часом.

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Жахлива ДТП у Каліфорнії: деталі

Інцидент трапився на державній трасі 115 на околиці міста Голтвілл, що недалеко від кордону з Мексикою.

На автодорозі зіткнулися вантажівка , яка перевозила гравій, та позашляховик Ford з 27 пасажирами.

, яка перевозила гравій, Ford з 27 пасажирами. Ford був дуже перевантажений – максимально він може транспортувати 7 – 8 людей.

Офіційні причини трагічного інциденту наразі не називають.

Є багато жертв та потерпілих

Внаслідок ДТП 14 людей загинули на місці. Ще 9 постраждалих госпіталізували у місцеву лікарню, згодом у клініці померла ще одна поранена людина.

BREAKING: At least 15 people have died from a crash between an SUV and a semi-truck in Southern California, officials say. https://t.co/mbhI0Pt5Xv — ABC News (@ABC) March 2, 2021

At least 15 dead in a crash involving a truck and SUV in Southern California. Hospital officials believe the SUV was packed with 27 passengers. (: KFMB) pic.twitter.com/XJqT2zsYS6 — Joel Franco (@OfficialJoelF) March 2, 2021

В аварії у Каліфорнії загинули 15 людей: дивіться відео з місця

Масова ДТП сталася біля міста Голтвілл: дивіться карту