Щонайменше 5 студентів загинули та 3 постраждали, коли впали з четвертого поверху у Громадському університеті Ель-Альто в Болівії. Сталося це тоді, коли молодь розхитала загороджувальні перила на четвертому поверсі.

Інформації про точну кількість жертв ще немає. Від падіння з висоти постраждали троє людей, вони з травмами перебувають у реанімації.

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Наразі відомо про п'ятьох загиблих і трьох постраждалих, які перебувають у реанімації, після того що сталося в університеті Ель-Альто,

– повідомив голова болівійського МВС Карлос дель Кастільо.

Як сталася трагедія

Студенти зібралися на 4 поверсі корпусу університету у коридорі на протест.

Достеменно невідомо, що саме стало причиною мітингу.

Як повідомляють в університеті, усе сталося на факультеті економічних, фінансових та адміністративних наук.

Почалися гучні сутички і штовханина.

На відео видно, як крайні студенти, які стояли прямо біля перил, почали шарпати один одного за одяг.

Зрештою перила не витримали і зламалися. Вниз полетіли ті студенти, що стояли найближче до загородження.

На відео зафіксували момент сутичок, галасу і власне того, як перила зламалися.

Одну з дівчат врятували. Вона застрягла ногами вгорі і її змогли витягти.

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В університеті оголосили жалобу за загиблими і висловили співчуття рідним і знайомим померлих.

Де розташований університет Ель-Альто: дивіться карту