С болью смотрю на очереди в ТрО в Киеве и городах, – Гайдай о настроениях в регионе и надежде

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации на временно захваченных территориях Украины.

Гайдай подчеркнул, что война в Николаеве, Харькове, Мариуполе – это одно дело, а в Донецке, Лисичанске – совсем другое.

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Гайдай о настроениях в регионе

По его словам, во втором варианте население не так патриотично настроено, немало "координаторов" и предателей.

Я с болью смотрю на очереди в ТрО в Киеве и других городах,

– добавил глава ОВА.

Он также рассказал, что помогал местным шахтерам (6 тысяч), доставал деньги, но в тероборону из них пришло возможно 5 человек. Гайдай добавил, что город Северодонецк не может держать такую ​​оборону, как Харьков или Мариуполь. Итак, когда в город прилетают артиллерийские снаряды, то заваливается все.

Думаю, что существует стереотип относительно "пророссийской Луганщины". По его словам, когда российские захватчики зашли на территорию Старобельска, местные жители Сватова начали выходить на протесты, что его приятно удивило. Однако все изменилось, когда оккупанты начали стрелять и "выдергивать" активистов.

Я два с половиной года работаю руководителем администрации, мы многое сделали, построили десятки площадок, школы, садики, приемные отделения, дороги. Никакой военной базы не построили – люди это видели. Никаких условий им не выдвигали, поэтому они поверили, что может быть лучше, что-то меняется,

– добавил глава ОВА.

Гайдай подчеркнул, что в него вселяет надежду, что удалось защитить Киев, а дальше будет видно. Он вспомнил, что смотрел интервью 94-летней бабушке из Ирпеня, которая рассказывала, что пережила еще Вторую мировую войну и немцев, которые приезжали, разбомбили какие-то объекты и ехали.

Она добавила, что русские изверги просто все уничтожают. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что "Л/ДНРвцы" – это луганчане, которые знают, куда они стреляют, поэтому после такого хочется их убивать медленно.

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