Несмотря на то, что больница попала под обстрел, она продолжает работать. Ни один медицинский работник не оставил свою работу.
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Аптеки не работают, но в больнице все есть
Аптеки в Балаклее не работают из-за отсутствия товара – им просто нечего уже продавать. Но в балаклейской больнице сейчас есть все необходимое.
Больница попала под авиаудар, но она работает, там работают все медицинские работники. Они снабжены всем необходимым. И лекарствами, и теплом,
– сообщил мэр города Иван Столбовой.
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