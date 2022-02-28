Попри те, що лікарня потрапила під обстріл, вона продовжує працювати. Жодний медичний працівник не залишив свою роботу.
Важливо Прикриваючись живим щитом з людей окупанти хочуть зайти в Херсон, – МВС
Аптеки не працюють, але в лікарні все є
Аптеки в Балаклії не працюють через відсутність товару – їм просто нічого вже продавати. Але у балаклійській лікарні наразі є все необхідне.
Лікарня потрапила під авіаудар, але вона працює, там працюють всі медичні працівники. Вони забезпечені всім необхідним. І ліками, і теплом,
– повідомив мер міста Іван Столбовий.
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