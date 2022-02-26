Кроме того, больница работает полным составом. Об этом сообщил директор клинической больницы Сергей Рыженко.

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В Мечникове спасают тяжелобольных пациентов

Он подчеркнул, что жизнь – это не гонка. Не надо, мол, спешить завершать дистанцию, она придет, естественно.

Надо принимать все решения в состоянии внутреннего покоя, тогда жизнь вас полюбит.

"Мы в Мечникове работаем круглосуточно, спасая каждого тяжелобольного пациента. Добровольно. Всем отрядам", – сказал Рыженко.

Полный текст публикации:

Сегодня третий день ужасов, побеждающий все хорошее... Когда деньги ничего не значат, за них ничего не купишь. Наше поведение, мысли, действия помогают вылечить раненых, тяжелораненых пациентов.

Когда все имеет свою ценность и когда нужно видеть все, как есть на самом деле. Каждый должен помнить, что умрет ни с чем. Даже если ты делаешь себя важнее других.

Жизнь коротка, нужно каждый день напоминать себе, кем бы ты ни был. Большинство людей живут в страхе – это иллюзия, которая может никогда не сбыться. Просто примите жизнь такой, какова она сегодня.

Каждый, кто хочет доминировать, контролировать, проявлять агрессию – жить прошлым. Все нормально – хотят процветания и мира. Добрые намерения никогда не встречаются с оружием в руках.

Каждый, кто считает себя важнее других и хочет быть номером везде – плохая идея. Жизнь – это не гонка, не торопитесь завершать эту дистанцию, она придет естественно. Принимайте все решения в состоянии внутреннего покоя, и жизнь вас полюбит. Мы в Мечникове работаем круглосуточно, спасая каждого тяжелобольного пациента. Добровольно. Всем отрядам.