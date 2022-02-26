Окрім цього, лікарня працює повним складом. Про це повідомив директор клінічної лікарні Сергій Риженко.

Важливо У Дніпрі просять не запускати квадрокоптери та феєрверки: все будуть збивати

В Мечникові рятують важкохворих пацієнтів

Він наголосив, що життя – це не перегони. Не треба, мовляв, поспішати завершувати дистанцію, вона прийде природно.

Треба ухвалювати всі рішення у стані внутрішнього спокою, тоді життя вас полюбить.

"Ми в Мечникові працюємо цілодобово, рятуючи кожного важкохворого пацієнта. Добровільно. Всім загонам", – сказав Риженко.

Зауважимо! Через велику кількість охочих у Дніпрі творили додаткові підрозділи територіальної оборони.

Повний текст публікації:

Сьогодні третій день жахів, який перемагає все хороше... Коли гроші нічого не значать, за них нічого не купиш. Наша поведінка, думки, дії допомагають вилікувати поранених, важкопоранених пацієнтів.

Коли все має свою цінність і коли потрібно бачити все як є насправді. Кожен повинен пам'ятати, що помре ні з чим. Навіть якщо ти робиш себе важливішим за інших.

Життя коротке, потрібно кожного дня нагадувати собі, ким би ти не був. Більша частина людей живе в страху – це ілюзія, яка може ніколи не збутися. Просто прийміть життя таким, яким воно є сьогодні.

Кожен, хто хоче домінувати, контролювати, проявляти агресію – жити минулим. Все нормально – хочуть процвітання і миру. Добрі наміри ніколи не трапляються зі зброєю в руках.

Кожен, хто вважає себе важливішим за інших і хоче бути номером один скрізь – погана ідея. Життя – це не гонка, не поспішайте завершувати цю дистанцію, вона прийде природньо. Ухвалюйте всі рішення в стані внутрішнього спокою, і життя вас полюбить. Ми в Мечникові працюємо цілодобово, рятуючи кожного важкохворого пацієнта. Добровільно. Всім загонам.