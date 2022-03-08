Так случилось в Изюме в Харьковской области 8 марта. Там российская орда расстреляла приемное отделение больницы. В этот момент там были пациенты, поэтому им пришлось выбираться из-под завалов.

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Об этом рассказал в своем фейсбуке юрист Владимир Мацокин. Он показал ужасные последствия российской бомбардировки, которая зацепила больницу.

Приемное отделение, которое разбомбили оккупанты / Фото Владимира Мацокина

Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли,

– написал мужчина.

Вероятно, он имел в виду абсурдный фейк, который начала распространять российская пропаганда. Рупоры кремля сообщили, что в Украине якобы несколько лабораторий НАТО, где "работают над опасными вирусами".

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