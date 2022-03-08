Так і трапилося в Ізюмі на Харківщині 8 березня. Там російська орда розстріляла приймальне відділення лікарні. У цей момент всередині були пацієнти, тому їм довелося вибиратися з під завалів.
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Видно лише груди каміння
Про це розповів у своєму фейсбуку юрист Володимир Мацокін. Він показав жахливі наслідки російського бомбардування, яке зачепило лікарню.
Приймальне відділення, яке розбомбили окупанти / Фото Володимира Мацокіна
Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з під завалів як могли,
– написав чоловік.
Ймовірно, він мав на увазі абсурдний фейк, який нещодавно почала поширювати російська пропаганда. Рупори кремля повідомили, що в Україні нібито є кілька лабораторій НАТО, де "працюють над небезпечними вірусами".
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