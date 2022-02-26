Все, кто может сдать кровь для украинских раненых, – обращайтесь в Ахтырскую ЦРБ.

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Напомним, что в Ахтырке на Сумщине оккупанты продолжают наступление. 25 февраля там попали в детский сад и убежище. Также было по меньшей мере три ракетных точечных удара по воинской части. Перед этим оккупанты обстреляли жилые кварталы. В городе сотни раненых, среди них есть и женщины.

Кроме того, девочка Алиса, которой было всего 7 лет, получила тяжелые ранения во время обстрелов оккупантом детского сада "Солнышко" в Ахтырке. Впоследствии стало известно, что ребенок, к сожалению, умер в больнице.

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