Целью соответствующего дежурства является фильтрация всех раненых, которые поступают. Неидентифицированных сочтут диверсантами – к ним будут применять законы военного времени.

Обратите внимание Снимали военные объекты: на границе с непризнанным Приднестровьем задержали диверсантов

Сейчас СБУ будет проверять всех раненых в больницах на предмет причастности к диверсионно-разведывательным группам (ДРГ).

Российские диверсанты массово пытаются делать вид "своих". В частности, на форумах и группах в соцсетях притворяются украинцами и просят якобы о помощи, но на самом деле – собирают информацию.

В Киеве даже обнаружили группу диверсантов врага, которые изображали из себя представителей Сил территориальной обороны Украины.

К слову, сейчас силы обороны Украины успешно обезвреживают российских диверсантов.